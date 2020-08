Samsung Unpacked, mega leak su tutto: Galaxy Z Fold 2, Watch 3, Note 20 e altro

Mancano poche ore a uno degli eventi più attesi da parte degli appassionati del mondo smartphone: il Samsung Unpacked del 5 agosto 2020. Insomma, domani è il grande giorno e, tra l'altro, potrete seguire la diretta sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:45 (ci saranno Alessio Ferraiuolo e Francesco Fossetti).

Nonostante questo, come di consueto i leaker si sono dati molto da fare e sono riusciti a scovare miriadi di informazioni su quanto dovrebbe venire presentato durante l'evento Unpacked. Più precisamente, stando anche a quanto riportato da GSMArena, il solito Evan Blass, leaker meglio conosciuto come Evleaks, ha fatto trapelare dei render legati alle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2. Alla fine, dunque, quest'ultimo dovrebbe essere presentato durante la conferenza. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera di 2050 euro per quanto riguarda il nostro mercato.

Il succitato leaker ha poi pubblicato, tramite il suo profilo Twitter, dei render legati ai tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Evan Blass ha persino diffuso in anticipo quello che sembra essere il video promozionale di questi modelli (lo potete vedere in calce alla notizia). Come se non bastasse, Evleaks ha fatto trapelare anche diversi video relativi allo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3, in cui si possono vedere svariate funzionalità a cui ha lavorato l'azienda sudcoreana.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Evleaks ha inoltre diffuso maggiori dettagli sulla gamma Samsung Galaxy Note 20. Più precisamente, il leaker ha pubblicato un tweet con un'immagine in italiano in cui vengono illustrate le specifiche delle fotocamere di Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Infine, non mancano video legati a questi smartphone e immagini degli auricolari Galaxy Buds Live. Insomma, vi lasciamo qui sotto un po' tutti i leak emersi online.

In ogni caso, ci sono ancora delle informazioni in sospeso e non ci resta che collegarci tutti nella giornata di domani 5 agosto 2020 per scoprire tutti i dettagli ufficiali. Non mancate!