Samsung Unpacked: 'questo è il peggior smartphone che ho avuto', lo strano ad

Il mondo della tecnologia è spesso "atipico". Questa volta ci ha pensato Samsung a ricordarlo: l'azienda sudcoreana ha infatti citato ufficialmente, in un annuncio, una frase che, a prima vista, potrebbe sembrare non molto lusinghiera. Quel che è certo è che il brand ha attirato l'attenzione.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, Samsung ha aperto le pre-registrazioni legate al noto evento "Unpacked" che si terrà l'11 agosto 2021, in cui dovrebbe essere presentato anche lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3. In questo contesto, la società sudcoreana ha pubblicato, per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America, un'apposita pagina sul suo portale ufficiale, in cui sono presenti anche varie offerte proposte per l'occasione.

Fin qui tutto nella norma, ma basta guardare un po' la GIF presente nella pagina del sito Web ufficiale statunitense di Samsung per leggere una frase inaspettata: "questo è il peggior smartphone che ho avuto". L'affermazione è circolata subito online, come potete vedere su MSPowerUser e PhoneArena. Tuttavia, la frase "colpisce" solamente inizialmente, in quanto poi si può leggere: "le persone mi infastidiscono sempre per questo". In parole povere, per quanto la frase possa risultare "criptica" per certi versi, l'utente Reddit citato da Samsung intendeva dire che le persone, incuriosite dalla tecnologia, sono solite chiedergli quantomeno di provare il suo dispositivo pieghevole.

Insomma, nessun membro del reparto marketing è "impazzito", anzi. Si tratta infatti di un modo originale per aprire le pre-registrazioni e fare al contempo riferimento al possibile arrivo di un nuovo smartphone pieghevole. Staremo a vedere: l'11 agosto 2021 non è poi così lontano.