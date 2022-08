Samsung, update a sorpresa per i vecchi smartphone: interessati 500 milioni di telefoni

Dopo aver visto il Samsung Galaxy Unpacked del 10 agosto, qualcuno potrebbe decidere di cambiare smartphone e passare a uno dei nuovi pieghevoli del colosso di Suwon. Chi invece preferisce un device più "tradizionale", invece, dovrà fare attenzione a scaricare gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Samsung per i suoi "vecchi" smartphone.

Negli scorsi giorni, riporta Sammobile, il colosso coreano ha infatti rilasciato una serie di aggiornamenti per gli smartphone Galaxy con più anni sulle spalle, tra cui molti device per i quali il supporto software è ufficialmente terminato da molto tempo. Tra questi troviamo dispositivi incredibilmente amati (e ancora molto diffusi, nonostante l'età) come il Galaxy S5 Neo, il Galaxy S6, il Galaxy A7 del 2018 e il Galaxy Alpha.

Pochi giorni prima di questo round di aggiornamenti, Samsung ha aggiornato i Galaxy S7, S8 e i Galaxy Note 8 con un update del tutto analogo. Il colosso di Suwon ha infatti rilasciato una patch per numerosi smartphone che agisce direttamente sul loro firmware, risolvendo una serie di problemi che hanno reso instabile e poco ricettiva la connessione GPS.

Samsung non ha spiegato i motivi che la hanno spinta ad aggiornare smartphone così antiquati, dal momento che il Samsung Galaxy S6 è uscito nel 2016, l'S7 nel 2017 e l'S8 nel 2018. Con ogni probabilità, però, si potrebbe trattare di un fix rilasciato per risolvere dei problemi di sicurezza inaspettati e scoperti dopo il termine del supporto software dell'azienda per gli smartphone in questione, che restano ancora molto utilizzati dagli utenti.

Se possedete uno dei device che dovrebbero ricevere l'aggiornamento, potete scaricare l'update dalle Impostazioni del telefono, oppure direttamente dal sito web di Samsung: in quest'ultimo caso, potrete effettuare il download della nuova versione del firmware sul vostro PC e, da qui, installarla manualmente sullo smartphone.