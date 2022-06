Samsung usa per sbaglio iPhone in pubblicità: la 'figuraccia' in Corea

Può capitare che un'azienda non si accorga di utilizzare un prodotto rivale nella pubblicizzazione dei propri, elogiandoli così in pubblico. Ciò è capitato non solo una volta per Samsung, quando ha complimentato OPPO per il Find N probabilmente confondendolo per il Galaxy Z Fold, ma due volte: in queste ore, infatti, ha promosso un iPhone!

A scovare questo piccolo fail sono stati gli utenti stessi, i fan sudcoreani di Samsung: l’ultimo aggiornamento dell’app Samsung Members in Corea del Sud ha infatti visto l’utilizzo delle immagini di un iPhone per un banner che promuove i temi Samsung. Una volta colto l’errore, i follower hanno condiviso le immagini del banner sul forum della community Samsung segnalandolo in maniera anche scherzosa. Come ha affermato un utente: “Sembra che ci siano alcuni dipendenti Samsung Electronics che non utilizzano telefoni Samsung. A giudicare dalle dimensioni della cornice e del notch, sembra iPhone X, XS, 11PRO”.

Samsung ha prontamente riconosciuto l’errore e rimosso l’immagine pubblicitaria, modificandola poi usando la forma della serie Galaxy S22 con notch punch-hole centrale: “Il responsabile ha commesso un errore nel processo di modifica del file sorgente del progetto. L'immagine del banner verrà modificata e sostituita oggi. Grazie per il tuo interesse per il servizio Galaxy. Cercheremo di fornire un servizio migliore”, ha affermato in conclusione un rappresentante del Galaxy Store nel post originale del forum.

In tutto questo, Samsung ha lanciato la bomba ieri assieme a Microsoft includendo Xbox al Gaming Hub degli Smart TV Samsung 2022.