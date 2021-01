Samsung, utenti lamentano rotture invisibili degli schermi pieghevoli causate dal freddo

Samsung ora è senza alcun dubbio l’azienda leader per quanto concerne il mercato degli smartphone pieghevoli: tra la presenza nei negozi online e fisici di diversi modelli e la qualità nella costruzione, il colosso sudcoreano finora ha ottenuto più elogi che altro. Ma di recente alcuni possessori hanno notato danni allo schermo dovuti al freddo.

Come riportato anche da SamMobile, infatti, in Corea del Sud diversi proprietari di Galaxy Fold e Galaxy Z Flip hanno condiviso online le foto dei loro foldable presumibilmente “danneggiati aprendoli al freddo”: a Seoul, in effetti, di recente hanno raggiunto temperature attorno ai -18°, e Huawei per esempio suggerisce di non utilizzare il suo Mate X pieghevole a temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.

L’immagine del Galaxy Z Fold 2 che potete vedere in calce all’articolo ne è un esempio, sebbene non si possa garantire effettivamente il guasto a causa del freddo o di altri fattori esterni – e per questo motivo invitiamo a prendere questa notizia cum grano salis. Nonostante ciò, l’idea stessa che i display pieghevoli degli smartphone in questione possano essere maggiormente suscettibili ai danni a basse temperature è logica, dato che il freddo fa contrarre molti materiali e l’Ultra-Thin Glass presente negli ultimi modelli potrebbe effettivamente non essere sufficiente per proteggerli dalle suddette temperature.

Anche su Reddit è apparso un post al riguardo circa un mese fa, in cui l’utente JustAnAvgRedditUser ha spiegato che la temperatura pari a -5° avrebbe causato la rottura dello schermo del Galaxy Z Flip alla sua apertura. Insomma, non sembrerebbe essere un caso isolato e per questo forse Samsung agirà in maniera opportuna.

Intanto il colosso sudcoreano è alle prese con il top di gamma Galaxy S21, del quale recentemente sono trapelate in rete i presunti render destinati al marketing.