Samsung, utili ancora in calo: nel Q2 2019 crollo del 56%

Samsung si appresta a chiudere un altro trimestre in calo. La società coreana infatti ha rilasciato le linee guida per la relazione trimestrale del Q2 2019, nel corso del quale ha riportato l'ennesimo calo degli utili a causa della contrazione del mercato delle memorie.

Il colosso coreano, complessivamente, stima una contrazione per il profitto operativo del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel secondo trimestre del 2018, infatti, Samsung aveva registrato un profitto operativo di 13,3 miliardi di Dollari, ma il Q2 2019 sarà il terzo trimestre consecutivo in cui il primo produttore di smartphone al mondo annuncerà profitti in calo su base annua.

Il profitto stimato è pari a 5,56 miliardi di Dollari, con ricavi in calo del 4% su base annua a 47,89 miliardi di Dollari. E' doveroso sottolineare che rispetto al precedente trimestre i conti sono comunque in miglioramento: Samsung infatti aveva riportato 44,8 miliardi di Dollari di ricavi e 5,3 miliardi di Dollari di profitto, ma sulle cause di questo ennesimo calo la compagnia ancora non ha fornito alcun tipo d'indicazione.

Gli analisti però sostengono che un ruolo importante potrebbe averlo avuto il ban di Huawei, che avrebbe inciso sulla fornitura di memorie.

Per il prossimo trimestre sarà centrale il Galaxy Note 10, che sarà presentato il prossimo 7 Agosto.