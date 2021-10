Samsung utilizzerà il nodo a 3nm dal 2022: rinvio dovuto da carenza chip

La produzione dei semiconduttori è in continua evoluzione: allo stato attuale, la tecnologia a 5 nanometri risulta essere la più avanzata e utilizzata sul mercato, ma prossimamente si compirà il passaggio al processo a 4nm e in futuro a 3nm. Quest’ultimo nodo è già stato introdotto, ma nel caso di Samsung si prospettano ritardi nell’utilizzo.

Nel corso del Samsung Foundry Forum 2021, il colosso sudcoreano ha aggiornato fan e investitori del futuro del processo a 3 nanometri, ufficializzando il rinvio della produzione di prova alla prima metà del 2022 e l’approdo sul mercato dei chip a 3nm di seconda generazione nel 2023. Questa posticipazione è dovuta dalla carenza di chip in corso: per i tecnici della società, velocizzare l’introduzione di nuove tecnologie è insensato in questo periodo storico in quanto è prima di tutto fondamentale soddisfare l’attuale domanda di processori.

Certamente, i benefici dei 3 nanometri sono evidenti: si parla di un aumento del 35% delle prestazioni e di una parallela riduzione del 50% del consumo energetico. Non poco progresso, dunque, in confronto alla generazione attuale. Come se non bastasse, Samsung ha affermato che dal 2025 dovrebbe avere inizio la produzione di massa anche di chip a 2 nanometri, ma al momento è un traguardo che resta distante.

Nonostante il costo dei chip in crescita e l’aumento dei tempi di consegna che continua a essere registrato dagli analisti del settore, Samsung mantiene una visione positiva e intende oltretutto investire sulle fabbriche attuali per produrre più wafer di chip e introdurre tecnologie avanzate. L’obiettivo è chiaro: raddoppiare la produzione di chip entro il 2026. Un traguardo ambizioso, ma che Samsung potrà sicuramente raggiungere con le risorse a sua disposizione.

Nel mentre, si vocifera un possibile rinvio di Samsung Galaxy S22, prossima gamma di smartphone ammiraglia attesa per il 2022.