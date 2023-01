Samsung valuta schermi microLED per i suoi smartwatch: in arrivo su Galaxy Watch 6?

Una delle novità più interessanti della nuova generazione di smartwatch Samsung è sicuramente la sua copertura in vetro di zaffiro, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Samsung Galaxy Watch 5. Con la prossima generazione di orologi intelligenti, però, Samsung sembra voler andare persino oltre, passando agli schermi microLED.

Si tratterebbe di un deciso passo avanti rispetto a Galaxy Watch 5, che utilizza un display AMOLED, ma anche rispetto al pannello OLED di Apple Watch Series 8. La mossa di Samsung, in effetti, potrebbe rendere il Galaxy Watch 6 lo smartwatch dallo schermo più avanzato sul mercato, almeno finché Apple non rilascerà Apple Watch Ultra 2, che dovrebbe integrare proprio un pannello microLED sviluppato "in casa" dal colosso di Cupertino.

Mentre la transizione di Apple dovrebbe avvenire solo nel 2024, o forse addirittura nel 2025, Samsung potrebbe passare al microLED molto prima, entro la fine di quest'anno: l'azienda coreana, riporta Sammobile, avrebbe istituito già lo scorso anno un team di ricerca per gli schermi di nuova generazione per smartphone, il cui lavoro sarebbe ormai essenzialmente concluso.

D'altro canto, le notizie arrivate qualche giorno fa dal CES indicano un crescente impegno di Samsung nel settore microLED, che finora si credeva concentrato nella realizzazione di monitor e televisori. A quanto pare, invece, la nuova tecnologia troverà spazio anche su schermi più piccoli, come quelli degli smartwatch di nuova generazione.

I vantaggi dei pannelli microLED, comunque, sono molteplici: rispetto ai display OLED, infatti, quelli microLED possono raggiungere una luminosità massima più elevata e una maggiore efficienza energetica, garantendo anche una migliore leggibilità sotto la luce solare diretta. Proprio quest'ultima feature potrebbe fare la differenza tra i Galaxy Watch 6 e i principali competitor.