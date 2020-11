Samsung potrebbe vendere i suoi chip Exynos a Xiaomi, OPPO e Vivo

In attesa dell’annuncio ufficiale del prossimo chip Exynos 1080 di fascia media atteso per il 12 novembre in Cina, stando a report recenti dei media sudcoreani Samsung sarebbe interessata a vendere i suoi processori non solo a Vivo, che ha già accesso ai modelli Exynos 980 e 880, ma anche ad altri clienti come Xiaomi e OPPO.

Secondo Business Korea il colosso sudcoreano in questi giorni starebbe ideando un piano di fornitura di SoC Exynos alle due suddette aziende cinesi nel 2021, da usare però soltanto in smartphone di fascia bassa; i chip di fascia media e alta, invece, dovrebbero restare a Samsung per le sue diverse gamme di dispositivi presenti sul mercato.

Il rapporto continuerebbe suggerendo che Samsung LSI avrebbe iniziato a ridurre la fornitura dei chipset proprietari Exynos alla divisione aziendale wireless, probabilmente a causa dei bassi margini di profitto, per concentrarsi di più sulla loro vendita ad altri clienti esterni come, appunto, OPPO, Vivo e Xiaomi, le quali avrebbero puntato all’azienda sudcoreana per richiedere chipset piuttosto che alla concorrenza di Huawei, dati tutti i problemi che ora dovrà affrontare per uscire dal caos delle restrizioni statunitensi. Samsung comunque non ha rilasciato commenti ufficiali in materia, probabilmente per focalizzarsi sulla riuscita degli accordi.

A proposito di Samsung e Huawei, il colosso di Shenzhen ha ricevuto una buona notizia dalla divisione Display della società sudcoreana: quest’ultima ha ottenuto le licenze da parte degli Stati Uniti per fornire schermi e prodotti relativi alla compagnia cinese.