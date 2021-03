Samsung dà il via alla vendita dei TV Neo QLED 2021: ecco i prezzi italiani

A qualche mese dall'annuncio dei nuovi TV Samsung 2021, il produttore coreano ha annunciato che da oggi 15 marzo 2021 è possibile acquistare sullo shop online di Samsung i nuovi Neo QLED 2021.

Nello specifico, gli utenti possono acquistare i QN900A, QN800A, QN95A, QN90A e QN80A.

Di seguito i modelli, i polliciaggi ed i prezzi italiani:

QN900A - 75 pollici: 7.999 Euro;

QN900A - 65 pollici: 5.899 Euro;

QN800A - 75 pollici: 5.999 Euro;

QN800A - 65 pollici: 3.999 Euro;

QN95A - 65’ pollici: 3.199 Euro;

QN95A - 55 pollici: 2.299 Euro;

QN85A - 75 pollici: 3.699 Euro;

QN85A - 65 pollici 2.599 Euro;

QN85A - 55 pollici: 1.799 Euro;

QN90A - 75 pollici: 3.999 Euro;

QN90A - 65 pollici: 2.899 Euro;

QN90A - 55 pollici: 1.999 Euro;

QN90A - 50 pollici: 1.799 Euro.

Contestualmente al via alla vendita, Samsung ha anche lanciato una promozione dedicata ai Neo QLED che permette di ottenere l'esclusivo Dream Pack con tanti vantaggi per coloro che effettueranno l'ordine entro il 31 Marzo 2021. Inoltre, se si prova il TV per 30 giorni e si decide di tenerlo, si riceverà a casa uno smart monitor da 32 pollici per studiare e lavorare da casa. Se lo si restituisce, invece, Samsung provvederà ad effettuare il rimborso completo. Tutti i dettagli sull'offerta sono disponibili sul sito web ufficiale.