Samsung, tutto vero: Lisa Su ci parla del nuovo Exynos con grafica RDNA2

Vociferato per tanto tempo, il nuovo chip Exynos frutto della collaborazione fra Samsung e AMD è realtà. Dal palco del Computex, Lisa Su in persona ci ha parlato del prossimo SoC ad altissime prestazioni. Il futuro del gaming in mobilità è davvero alle porte?

Durante il keynote di questa notte, la D.ssa Lisa Su, CEO di AMD, ha infatti svelato alcuni interessanti dettagli sulla nuova partnership fra le due aziende.

Nel comunicato ufficiale AMD ha affermato di aver avviato una partnership "con Samsung per il suo SoC Exynos di nuova generazione, che presenterà un processore grafico personalizzato basato sull'architettura AMD RDNA 2 che offre funzionalità di ray tracing e Variable Rate Shading (VRS) ai dispositivi mobili di punta".

Sebbene non sia emerso alcun dettaglio in particolare sulle specifiche tecniche o sulle prestazioni, Su ha affermato che sarà la stessa Samsung ha raccontarci i segreti del prossimo SoC 5G già nel corso dell'anno. Come suggerito dalla fonte, stando a queste dichiarazioni è possibile immaginare che il successore dell'Exynos 2100 potrebbe arrivare sul mercato già nella prima metà del 2022 e alcuni rumor suggeriscono che potrebbe alloggiare sia nei prossimi smartphone della serie Galaxy S che in alcune configurazioni notebook di prossima generazione.

Con l'aiuto di AMD, Samsung riuscirà certamente a colmare il gap prestazionale in ambito prettamente grafico. Non ci resta che scoprire se le due aziende riusciranno a ridurre al minimo lo scotto in termini di autonomia e temperature.