Samsung: via ai preordini per il televisore Q900 8K QLED da 85'': si parte da 15.000$

Come vi avevamo ampiamente preannunciato qualche settimana fa, sono ufficialmente aperti i pre-ordini per il nuovo televisore ultratop di Samsung, mostrato ufficialmente all'IFA. Si tratta del Q900 8K, caratterizzato da uno schermo QLED da 85 pollici e che vanta il processore quantum 8K a cui si aggiunge la tecnologia d'IA per l'ottimizzazione.

Da oggi i fortunati che hanno intenzione di portarlo a casa potranno effettuare il preordine sul sito americano della compagnia coreana, ad un prezzo di partenza di 14.999,99 Dollari, ma le spedizioni sono previste per il prossimo 28 Ottobre.

Non sono al momento disponibili indicazioni per il lancio europeo, ma è facile intuire un costo leggermente più alto che comunque non cambia la sostanza.

Il nuovo Q900 8K UHD vanta una luminosità massima di dieci volte superiore rispetto ai comuni televisori Ultra HD di Samsung, ed offre anche un dimming locale full array che garantisce neri più intensi. Presente ovviamente la tecnologia quantum dot, mentre il processore è in grado di trasformare i contenuti a risoluzione più bassa in 8K, per adattarli alle dimensioni dello schermo.

Samsung ha integrato anche la modalità ambiente, che consente alla televisione di "imitare" il motivo del muro posteriore, per integrarsi ancora meglio nell'ambiente in cui viene montato. Chiaramente presenti funzionalità intelligenti come Bixby, che facilita la navigazione tra i contenuti. Gli spettatori possono anche utilizzare i comandi vocali o il telecomando per cercare i contenuti, ma il sistema operativo è in grado di offrire spettacoli personalizzati che si adattano ai vari gusti degli utenti.