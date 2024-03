Samsung vicina al lancio delle memorie DDR7: saranno usate nelle RTX 5000 e RX 8000

A poco più di due anni dalla produzione delle prime memorie DDR6 a 24Gbps di Samsung, la società coreana ha comunicato di essere vicina al lancio delle nuove memorie DDR7 che saranno utilizzate nelle GPU di nuova generazione.

A fare il punto sulle specifiche ci ha pensato il Joint Electron Tube Engineering Council (JEDEC), che ha pubblicato sulle proprie pagine quelle che dovrebbero essere le specifiche ufficiali dei chip. A quanto pare, saranno in grado di offrire velocità di trasferimento dati fino a 192 GB/s per dispositivo, ma Samsung ha confermato che renderà disponibile nei negozi anche chip di memoria GDDR7 da 32Gbps, che saranno in grado di offrire prestazioni fino a 1,6 volte più elevate rispetto ai modelli precedenti e garantiranno una maggiore affidabilità per le attività legate all’IA, il gaming di fascia alta e HPC.

I chip SGRAM GDDR7 di Samsung sono in grado di raggiungere una larghezza di banda fino a 1,5TBps, il 40% in più rispetto ai modelli GDDR6, con velocità per pin di 32 Gbps, un dato reso possibile dal metodo di segnalazione PAM3 che garantisce il 50% in più di throughput dei dati.

Secondo i più informati, sia AMD che NVIDIA utilizzeranno queste nuove memorie nelle GPU di prossima generazione, tra cui la serie RTX 5000 e le Radeon RX 8000.