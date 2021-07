Samsung, ecco il nuovo video teaser dedicato a Galaxy Z Fold3

L’evento Samsung Galaxy Unpacked dell’11 agosto è già ufficiale da diversi giorni ed è anche già noto che il colosso sudcoreano, in tale occasione, presenterà gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 d’ultima generazione. Ciononostante, oggi la società ha pubblicato un nuovo video teaser dell'ultimo foldable ammiraglia.

Sul canale YouTube ufficiale della Samsung Newsroom, infatti, nelle ultime ore è stato pubblicato un breve video che ripropone la storia della telefonia passando per dispositivi storici come il Motorola DynaTAC, diversi palmari che si sono proposti per diversi anni come la “via di mezzo” tra PC e telefono, molti telefoni Blackberry e anche il famosissimo Nokia 3310 e altri modelli del colosso finlandese che, come spiega il narratore, sono stati considerati “buoni”.

Lo slogan di Samsung Galaxy Z Fold3 è dunque il seguente: “Una volta che sperimentiamo il meglio, non torniamo mai indietro. Ma ‘buono’ è abbastanza buono?”. Il video si conclude dunque mostrando l’apertura del nuovo smartphone pieghevole ammiraglia della società sudcoreana, come se si proponesse come nuovo dispositivo mobile mainstream sul mercato della telefonia, esattamente allo stesso modo dei succitati telefoni. In altre parole, Samsung sta generando molto hype per questo prodotto che a breve potremo vedere concretamente. Riuscirà a soddisfare le aspettative? Lo scopriremo soltanto tra due settimane.

Restando nell’universo Samsung, la società ha annunciato One UI 4.0 basato su Android 12, la cui beta a breve arriverà su Galaxy S21 in Corea del Sud e poi nel resto del mondo.