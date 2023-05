Samsung vieta ai dipendenti l'uso di ChatGPT, Bard ed il nuovo Bing GPT

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung avrebbe vietato ai propri dipendenti di utilizzare strumenti d’IA come ChatGPT dopo aver scoperto che il personale ha caricato codice sensibile sulla piattaforma.

La popolare agenzia di stampa riferisce che la società coreana avrebbe informato i dipendenti della nuova politica attraverso una mail.

Le preoccupazioni della società sono relative ai dati caricati sulle piattaforme e la possibilità che questi vengano archiviati su server esterni, il che renderebbe difficile il recupero e l’eliminazione oltre che possibile la divulgazione ad altri utenti.

“L’interesse per le piattaforme di AI generative come ChatGPT è cresciuto internamente ed esternamente”, si legge nella mail inviata da Samsung. “Sebbene questo interesse si concentri sull’utilità e l’efficienza di queste piattaforme, ci sono anche crescenti preoccupazioni sui rischi per la sicurezza presentati dall’IA generativa”.

La decisione è arrivata dopo che la stessa Samsung lo scorso mese ha condotto un sondaggio sull’uso interno degli strumenti d’intelligenza artificiale, che ha mostrato come il 65% degli intervistati ritenga che tali servizi rappresentino un rischio per la sicurezza.

Lo scorso Aprile alcuni ingegneri Samsung hanno accidentalmente fatto trapelare del codice sorgente interno caricandolo su ChatGPT, ma non è chiaro che informazioni contenevano le stringhe in questione. Proprio in virtù di tale incidente, è stata presa la decisione di vietarne l’utilizzo sul posto di lavoro.

Sempre a proposito di IA generative, di recente ChatGPT è tornato disponibile in Italia dopo il blocco imposto dal garante.