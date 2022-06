Samsung ViewFinity S9 e Odyssey Neo G9: due monoliti a confronto

Nel corso degli anni, Samsung si è reinventata nel mondo dei monitor da gaming con la sua gamma Odyssey, giovane ma attualmente tra le più apprezzate nel settore. Tuttavia, non ha mai abbandonato anche il segmento professionale, con proposte sempre all'altezza.

Dei top di gamma da gaming abbiamo già avuto modo di parlare nel nostro speciale sugli Odyssey G7 e G9, incluso il modello Neo a cui, negli ultimi mesi, il colosso sudcoreano ha affiancato un altro mastodonte pensato per scopi molto distanti. L'offerta al vertice ora propone due pannelli davvero maestosi, il Samsung ViewFinity S9 e l'Odyssey Neo G9, gemelli "eterozigoti" che puntano entrambi su un formato Super UltraWide pur conservando caratteristiche peculiari e uniche, ognuno con i suoi tratti distintivi pensati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.



In tutti e due i monitor prende posto un pannello da 49 pollici curvo, ma se nel Neo G9 la curvatura è più aggressiva, nell'S9 è leggermente più rilassata sui lati. Per intenderci, in termini numerici, sono rispettivamente pari a 1000R e 1800R, pensato nel primo caso per avvolgere maggiormente il giocatore contribuendo a un'immersività unica e, nell'altro, per aumentare il comfort visivo e la produttività.

