Samsung, il visore anti-Apple Vision Pro è pronto? Abbiamo il nome!

Le prime immagini di Samsung Galaxy VR, il nuovo visore per la realtà virtuale del colosso coreano, sono comparse in rete già nel corso dell'estate. Il device dovrebbe rappresentare la risposta di Samsung ad Apple Vision Pro, e ormai si starebbe preparando ad un lancio ufficiale: è comparso anche il nome definitivo!

Il primo brevetto del visore Samsung Galaxy risaliva al 2022, facendoci pensare che Samsung avrebbe chiamato il device "Galaxy VR". Si trattava di una virata completa rispetto ai nomi usati tradizionalmente dal colosso di Suwon per i suoi visori, che invece fanno parte della serie "Gear". Ora, però, un brevetto depositato da Samsung presso lo U.K. International Patents Office (UKIPO) e scovato dai colleghi di WCCFTech svela che il visore si chiamerà "Samsung Glasses".

Il leaker OreXDA, poi, ha aggiunto che che il trademark è stato registrato il 10 novembre e che il prodotto a cui è collegato verrà prodotto in almeno 30.000 unità nel solo mese di dicembre. Sembra dunque che Samsung si stia preparando al lancio dei Glasses, che dovrebbero arrivare sul mercato all'inizio del 2024, forse nello stesso evento di lancio dedicato agli smartphone flagship della linea Galaxy S24, che si terrà il 17 gennaio prossimo.

In precedenza, era stato riportato che i vertici di Suwon avrebbero deciso di rimandare i Samsung Glasses di sei mesi, alla seconda metà del 2024, per non sovrapporsi al lancio di Apple Vision Pro, il principale concorrente della proposta di Samsung e che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di marzo.

Con ogni probabilità, comunque, i Galaxy Glasses avranno un Exynos 2200 come proprio SoC, mentre il design emerso dalle prime immagini e dai primi render ha spaccato in due la community. Inoltre, vi è la possibilità che Galaxy VR e Galaxy Glasses siano due dispositivi completamente diversi, il primo dedicato alla realtà virtuale e il secondo a quella aumentata.