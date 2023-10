Samsung voleva cambiare motore di ricerca sui Galaxy, ma Google l'ha stoppata

Dal processo dell’antitrust americano contro Google emergono nuove indiscrezioni e retroscena su alcune delle scelte intraprese dalle società della Silicon Valley. In particolare, alcune dichiarazioni di Patrick Chang, ex dirigente che ha lavorato presso l’unità Venture Capital di Samsung, sono destinate a far discutere.

Nella deposizione, Chang ha affermato che in passato avrebbe discusso con altri dirigenti dell’integrazione di un’app chiamata Branch negli smartphone della gamma Samsung Galaxy. Tale client, piuttosto che effettuare ricerche su internet, è in grado di cercare le informazioni all’interno delle applicazioni per rispondere alle domande degli utenti: sostanzialmente si tratta di un nuovo approccio che avrebbe potuto sostituire Google come motore di ricerca. Della questione ha parlato anche il fondatore ed ex CEO di Branch Metrics, Alexander Austin, il quale ha affermato che la sua società ha dovuto rimuovere alcune funzionalità software dall’applicazione per soddisfare le richieste di Google riguardanti gli accordi con gli operatori telefonici ed i produttori di smartphone.

Il dirigente Samsung ha anche affermato che oltre a Google, che avrebbe stoppato l’utilizzo di Brench sui Galaxy, anche AT&T ed altri operatori avrebbero fatto lo stesso in quanto riceverebbero una quota annuale dal motore di ricerca.

Nella giornata di ieri sono emersi anche alcuni rumor secondo cui Apple avrebbe pensato di sostituire Google con DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito per la navigazione privata di Safari.