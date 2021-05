Samsung vuole competere con il chip M1 di Apple: lancerà Exynos con GPU AMD nel 2021

È da gennaio 2021 che in rete si parla dell’arrivo sul mercato del chip Exynos con GPU AMD per i prossimi dispositivi Samsung top di gamma. A quanto pare, secondo gli ultimi rapporti dei media coreani, il suo lancio sarebbe particolarmente vicino, dato che sembrerebbe pianificato per la seconda metà del 2021.

A riportarlo sono stati diversi siti sudcoreani, tra cui Korea Economic Daily, secondo i quali il debutto di questo System-on-a-chip dovrebbe avvenire nel caso dei computer portatili firmati Samsung in arrivo nell’H2 2021. Nello specifico, il chip in questione sarebbe noto internamente come “SC8280” e realizzato con processo di produzione a 5 nanometri per garantire potenza di calcolo ed efficienza della batteria maggiori, a vantaggio anche del consumo energetico che verrà ridotto.

Non è esclusa, ovviamente, la sua presenza anche sugli smartphone ammiraglia per i prossimi anni, esattamente come nel caso di Apple e prodotti come MacBook, iPad Pro e iMac. Del resto, Samsung non vuole restare indietro a uno dei suoi principali rivali sul mercato tech su scala globale, che però starebbe già producendo i nuovi chip M2. Insomma, possiamo attenderci una vera e propria battaglia tra le due aziende per vedere chi di loro riuscirà nell’intento di produrre il migliore chip proprietario sul mercato.

Ma rimanendo nel mondo Samsung, si parla anche del primo tablet Galaxy con tripla piega, attualmente chiamato Foldable Z Fold Tab e atteso per il 2022. O ancora, il colosso asiatico sembrerebbe prossimo a tornare in vetta alla classifica dei migliori produttori di semiconduttori al mondo. Sarà proprio il chip Exynos-AMD a sancire l’egemonia della società? Staremo a vedere.