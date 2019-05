Ora anche Samsung vuole creare una sua criptovaluta

Scoppia la mania per il denaro elettronico, forse non per gli investitori, e il prezzo in discesa di Bitcoin e alt-coin lo prova, ma da parte delle grandi aziende: dopo Facebook, anche Samsung punta alla creazione di una sua criptovaluta.

Il Samsung-Coin potrebbe basarsi sulla stessa blockchain di Ethereum, con un sistema ibrido a metà tra blockchain privata e pubblica. Lo rivela il CoinDesk, un web magazine specializzato in questo settore. Che l'azienda punti a rafforzare ulteriormente il suo sistema di pagamento Samsung Pay?

È una possibilità. Più difficile stabilire ora se la criptovaluta sarà scambiata sul mercato, come la maggior parte delle criptovalute tradizionali. In questo caso si parlerebbe di Blockchain aperta, per l'appunto. Ma questo renderebbe la valuta suscettibile agli umori del mercato. Una soluzione che potrebbe essere scongiurata legandola piuttosto ad altre valute tradizionali, come dovrebbe fare Facebook con la sua criptovaluta.

"Stiamo pensando ad una blockchain privata", ha non a caso spiegato una fonte al sito. "Anche se non è ancora confermato. Potrebbe essere una blockchain pubblica in futuro, ma penso che alla fine si opterà per un ibrido".

Nel frattempo una task force interamente dedicata alla tecnologia blockchain è stata organizzata un anno fa, e Samsung starebbe lavorando a diversi progetti legati a questo fronte. Ad esempio c'è il Sasmung S10, la versione venduta in diversi paesi supporta un wallet digitale basato su Ethereum.