Samsung vuole esagerare: sensore da 576 megapixel nel 2025, arriverà su smartphone?

A pochi giorni dall’annuncio del sensore da 200 megapixel per smartphone da parte di Samsung, il medesimo colosso sudcoreano sembrerebbe già puntare verso il lontano futuro della fotografia, lasciando pensare che entro il 2025 vedremo sensori da 576 megapixel sul mercato.

I colleghi di Image Sensors World hanno diffuso in rete una diapositiva presentata al SEMI Europe Summit dal Senior Vice President e Head of Automotive Sensors di Samsung, Haechang Lee. Visibile in calce a questa notizia, mostra perfettamente qual è stata la storia della società con la risoluzione dei sensori, con tappe importanti come i primi ISOCELL e ISOCELL PLUS, arrivando fino alla più recente creazione dei sensori da 200 MP.

Alla fine della timeline, però, viene posta la dicitura 576 MP con l’immagine di un occhio (questo perché, secondo diversi studi scientifici, l’occhio umano avrebbe una risoluzione pari a 576 megapixel) e l’anno 2025. Non ci sono altri dettagli, ma è già un dato importante che fa intuire quanto Samsung voglia puntare su questa tecnologia.

Tuttavia, non mancano domande importanti come “ma arriverà su smartphone?” o, ancora, “che senso ha aumentare così tanto i megapixel?”. Ebbene, gli appassionati di fotografia sapranno bene che i megapixel contano solo fino a un certo punto; anche Samsung ne è al corrente, tanto che ha già discusso dell’utilizzo di sensori di grandi dimensioni principalmente in applicazioni automobilistiche, realtà virtuale e droni, comunque non escludendo un possibile approdo successivo sugli smartphone.

Sarà certamente interessante, innanzitutto, comprendere le potenzialità di uno strumento di questo tipo e, soprattutto, su che dispositivi debutterà nel 2025 o in seguito.

Sempre a proposito di Samsung, recenti indiscrezioni lasciano pensare che Samsung Galaxy S22 non avrà la fotocamera sotto al display e che il suo lancio avverrà a dicembre.