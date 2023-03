Samsung vuole farvi provare l'esperienza Galaxy da iPhone: riuscirà a convincervi?

Samsung ha lanciato una nuova iniziativa con cui mira a convincere gli utenti iPhone a passare ai Galaxy, proprio a poche settimane dal lancio dei Galaxy S23.

Lo strumento si chiama “Try Galaxy” ed è disponibile attraverso il sito web dedicato. Se si accede da iPhone, viene effettuato il download di una web app da aggiungere alla schermata iniziale che se avviata consente di provare virtualmente il software di Galaxy S23 , Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Come si legge nella documentazione ufficiale, una volta avviata si accede ad un “piccolo assaggio dell’esperienza Samsung Galaxy”, basata su One UI 5.1, l’interfaccia grafica sviluppata su Android 13. Samsung propone anche un piccolo tutorial sulla navigazione che permette agli utenti iPhone di destreggiarsi all’interno dell’interfaccia grafica. Ovviamente non si può beneficiare della fluidità tipica dei Samsung, dal momento che siamo comunque di fronte ad una web app.

Tramite Try Galaxy è possibile provare le app principali di Samsung e Google, tra cui l’applicazione Messaggi, ma anche Samsung Health, Smart Switch e la modalità bambini.

Sempre a proposito della nuova line di smartphone del colosso coreano, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy S23 Ultra, a cura di Alessio Ferraiuolo.