Samsung vuole Galaxy top di gamma 'più sostenibili e potenti': lo dice il CEO

Il 1° febbraio 2023 è la data da non perdere di vista per i fan di Samsung, dato che si terrà l’evento Unpacked per i Galaxy S23. Il debutto della nuova linea di smartphone top di gamma giunge assieme a una dichiarazione di intenti da parte del CEO di Samsung, TM Roh, il quale ha già promesso nuovi standard di prestazione e impegno ambientale.

Come ripreso dai colleghi di GSMArena, l’amministratore delegato del gigante sudcoreano ha pubblicato un post sui canali ufficiali del brand spiegando che la serie Galaxy S23 sarà il primo passo verso “nuovi standard prestazionali”, sia per quanto concerne la fotocamera, sia per il resto del comparto tecnico.

I sensori in dotazione a questa iterazione dei dispositivi mobili top di gamma sono già stati giudicati da TM Roh come uno dei passi avanti più importanti per Samsung: secondo le dichiarazioni, essi offriranno un'esperienza ancora più intelligente e raffinata, resa possibile dalla moltitudine di aggiornamenti hardware e software applicati dai tecnici. In aggiunta, TM Roh afferma che il nuovo chipset permetterà agli utenti di godere dell’esperienza Galaxy S più veloce e fluida di sempre.

Infine, non manca il focus sulla strategia ambientale: anche la linea Samsung Galaxy S23 includerà materiali riciclati al fine di ridurre i rifiuti elettronici generati dai suoi smartphone una volta giunti al termine del ciclo di vita. La loro implementazione avviene, ovviamente, senza compromettere la qualità e la durata del dispositivo, il quale godrà di aggiornamenti software per i prossimi 4-5 anni, come già promesso.

Non ci resta quindi che aspettare il lancio ufficiale degli smartphone per scoprire tutti i dettagli tecnici. Coloro che hanno meno pazienza per ora dovranno accontentarsi del più recente leak di specifiche e foto dei Galaxy S23.