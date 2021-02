Samsung vuole introdurre display con refresh rate elevato anche nella serie Galaxy A

Il colosso sudcoreano Samsung sta lavorando assiduamente sulle prossime feature in arrivo sugli smartphone top di gamma, come per esempio la registrazione di video 8K a 60FPS, ma anche sul futuro dei modelli di fascia media come la serie Galaxy A dove, prossimamente, l’azienda potrebbe introdurre display con refresh rate di 90 e 120Hz.

Stando a quanto riportato in esclusiva da SamMobile, dovrebbero essere gli smartphone Galaxy A52 5G e Galaxy A72 a offrire uno schermo a 90Hz e, nel caso del primo modello citato, anche un refresh rate di 120 Hz probabilmente grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 750G. L’obiettivo è quello di garantire un’esperienza visiva dalla qualità più elevata a tutti gli utenti che, senza volere spendere troppo per smartphone top di gamma, vogliono provare funzionalità come queste.

Non mancano però anche altre indiscrezioni sul resto della scheda tecnica di Samsung Galaxy A52 5G, il quale potrebbe giungere sul mercato con display OLED da 6,5 pollici, due varianti con 6 e 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W e, lato fotocamera, posteriormente potrebbero apparire un sensore principale da 64 megapixel assieme a un ultra-grandangolare da 12MP, una lente macro da 5MP e un sensore di profondità da 5MP; anteriormente, infine, un sensore da 32MP. Trattandosi di semplici voci, però, invitiamo a prenderle con le pinze.

Nel frattempo, Samsung ha anche lanciato in India il nuovo modello entry-level Galaxy M02, il quale si propone sul mercato a un prezzo bassissimo (79 Euro circa) ma non è ancora noto se arriverà in Italia. O ancora, si parla già del primo SoC Exynos con GPU AMD che, per i tipster del settore, potrebbe essere rilasciato a metà 2021.