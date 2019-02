Samsung vuole trovarti un partner sulla base di quello che hai in frigo

Samsung sta lanciando un'app chiamata Refrigerdating, che come suggerisce il nome, vuole mixare cibo e app di incontri. Si fa swipe a destra o a sinistra a seconda di cosa contenga il frigorifero degli altri utenti.

L'app gratuita funziona con i frigoriferi dell'ecosistema Samsung Family Hub Refrigerator, elettrodomestici che aggiungono alle caratteristiche che ci si aspetta da un frigo di fascia premium, anche un cuore tecnologico gestibile da schermo touch.

Quanto all'app, è possibile fare una foto al contenuto del proprio frigo e caricarla sulla piattaforma, dopo di che si può swipare, come su Tinder, a destra o a sinistra sulla base del contenuto dei frigoriferi degli altri utenti. I frigoriferi Samsung hanno una camera interna, ma l'utilizzo dell'app di incontri non è precluso a tutti gli altri, basta usare il proprio smartphone in caso si avesse un frigo normale o di un'altra marca.

Effettivamente cosa mangiamo e come teniamo il nostro frigo qualcosina la racconta di noi, ad esempio c'è chi ha solo prodotti confezionati, chi consuma molte birre, chi ha ingredienti di vario tipo perché ama cucinare, o chi è vegano.

L'idea nasce dalla Svezia, ad ogni modo, dove una buona parte della popolazione è composta da single. Samsung, spiega la PR manager di Samsung Electronics Nordic, Elin Axelsson, spera che l'app possa aiutare i giovani ad incontrarsi, magari proprio sulla base di presupposti sinceri e trasparenti, come cosa si mangia abitualmente.