Parte la Samsung Week: fino al 30% di sconto su TV, soundbar, smartphone e tablet

Samsung ha annunciato il lancio della Samsung Week, una settimana di offerte disponibili sul proprio Store Online su tanti prodotti, tra cui i dispositivi della gamma Galaxy, i TV ed elettrodomestici.

Le promozioni, disponibili attraverso la pagina dedicata, scadranno il 1 Novembre.

Sugli smartphone della gamma Galaxy, Samsung propone il 30% di sconto immediato nel carrello. E’ possibile portare a casa a prezzo scontato il Galaxy Z Fold2 5G da 256 gigabyte, il Galaxy Z Flip 5G, il Galaxy Note 10 Lite, il Galaxy A71 ed il Galaxy A51, mentre tra i tablet citiamo il Galaxy Tab S5E nella variante da 10,5 pollici LTE Only.

Interessante anche la promozione sui TV The Frame. In questo caso è necessario aggiungere al carrello un TV The Frame con cornice ed una soundbar per ricevere fino al 30% di sconto . Tra i TV promozionali troviamo i The Frame 4K LS03T del 2020 di varie dimensioni, con cornici color beige, marrone e bianco. Le soundbar compatibili con l’offerta sono la HW-S60T, HW-S61T a quattro canali e le HW-S40T e HW-S41T da 2 canali, che costano rispettivamente 349 e 199 Euro.

Per tutti gli altri prodotti, non legati al mondo dell’elettronica di consumo, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla Samsung Week. Le promozioni sono accessibili anche attraverso l’applicazione Samsung Members.