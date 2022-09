Samsung e ZTE scherzano su iPhone 14, mentre Garmin lancia la stoccata a Watch Ultra

Sono passati un po' di giorni dall'evento di settembre 2022 di Apple e i preordini degli iPhone 14 sono già partiti. Tuttavia, sui social si sta discutendo anche di altro, in quanto Samsung, ZTE e Garmin hanno lanciato frecciatine dirette verso Cupertino.

Partendo da Samsung, come riportato da MacRumors e 9to5Mac, nella giornata del 9 settembre 2022 sul profilo Twitter di Samsung USA è comparso un rapido video rivolto ad Apple. "48 megapixel? Ci sei quasi Apple! Abbiamo 108 megapixel da 2 anni, 6 mesi e 4 giorni". Il riferimento è chiaramente alla gamma iPhone 14, che prevede l'utilizzo di un sensore fotografico principale da 48MP nelle varianti Pro.

Questa è la frecciatina di Samsung verso Apple che sembra aver attirato maggiormente l'attenzione, ma in realtà ce ne sono state anche altre. Sempre sul profilo Twitter di Samsung USA sono infatti comparsi i video What the Flip e What's the hold on the Fold. Insomma, l'azienda sudcoreana si è espressa su più fronti in seguito al keynote di settembre 2022 di Apple.

Non sono inoltre mancati all'appello anche i brand ZTE e Garmin. Secondo quanto riportato da Gizchina, il primo ha infatti pubblicato sul social network cinese Weibo un video in cui scherza sul fatto che il suo smartphone Axon 40 Ultra non dispone di "isole, fori o notch" (il riferimento è alla Dynamic Island di Apple). Sul profilo Twitter di Garmin, invece, si legge: "Noi misuriamo l'autonomia in mesi. Non in ore": una chiara frecciatina ad Apple Watch Ultra. Insomma, di certo il keynote "Far Out" non è passato inosservato, neanche tra le altre aziende del settore.