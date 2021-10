San Carlo vittima di un attacco hacker, ma la società: 'abbiamo un backup dei dati'

A pochi giorni dall'attacco hacker alla SIAE, la San Carlo, azienda leader nella produzione di patatine, finisce sotto attacco da parte degli hacker. Secondo quanto appreso dall'AGI, all'azienda sarebbe stato chiesto un riscatto dopo che un ransomware ha preso in ostaggio i file.

La San Carlo dal suo canto avrebbe già reso noto che non ha alcuna intenzione di pagare alcun riscatto, in quanto in possesso di un backup dei dati.

A rivendicare l'attacco è stato il gruppo di criminali informatici Gruppo Conti, ma sulla vicenda sta indagando anche la Polizia Postale e la Procura di Milano. Non è nota la somma di riscatto richiesta dai malviventi informatici, ma sul dark web è già stato pubblicato un sample dei dati comprensivo di documenti di identità, passaporti, budget acquisti e contratti.

Il sample ha un peso di 58,66 megabyte di dati, ed è stato condiviso anche su Twitter da diversi account.

In una nota, San Carlo fa sapere che i "tecnici hanno riscontrato un'intrusione nei nostri sistemi informatici. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di sicurezza per isolare e contenere la minaccia. Al momento alcuni servizi informatici sono solo parzialmente funzionanti, ma l'operativita' del Gruppo è comunque garantita, dalla produzione, alla distribuzione, alla vendita dei nostri prodotti".