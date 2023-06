San Dustano, figura religiosa della chiesa inglese, ebbe una vita davvero movimentata!

Nell’antica Inghilterra visse un personaggio religioso fuori dagli schemi, di cui sicuramente ti intrigherà la storia! San Dunstano fu santo e confidente di numerosi re inglesi, pioniere delle riforme monastiche ed elargitore di consigli importanti verso sovrani molto potenti.

Nato in un paesino anonimo nel Somerset, Dunstano crebbe in una famiglia nobile che intratteneva legami preziosi ai fini del futuro dei loro figli.

Dunstano studiò al fianco di monaci irlandesi nell’abbazia di Glastonbury. La sua intelligenza, le sue infinite abilità e la sua devozione non passarono inosservate; infatti, il re Athelstan mostrò un notevole interesse nei suoi confronti, generando l’invidia delle persone che lo circondavano.

Malvoluto, si fece di tutto per cacciarlo dalla corte, arrivando persino ad accusarlo di pratiche magiche. Dunstano si ritrovò da un giorno all’altro messo alla gogna e per fuggire dai pericoli che lo attendevano, scelse di diventare monaco. Dopo aver superato una misteriosa malattia, Dunstano approfittò della sua genialità per specializzarsi in arte, musica, gioielleria.

Lady Aethelflaed, nobildonna di spicco, lo scelse come suo consigliere di fiducia. In breve tempo, Dunstano divenne abate di Glastonbury e intraprese una serie di riforme che hanno cambiato la storia della chiesa. Dopo alcune turbolenze politiche, però, Dunstano fu esiliato in Francia e tornò in patria solo dopo il richiamo del nuovo re Edgar.

In Inghilterra Dunstano fu nominato arcivescovo di Canterbury, uno dei ruoli più ammirati in assoluto dalla chiesa inglese. Durante quel regno Dunstano continuò a diffondere la regola benedettina, promuovere l’istruzione e influenzare lo stile di vita dei suoi seguaci.