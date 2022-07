A San Francisco piovono pesci dal cielo, ma la causa di ciò è inaspettata

Un evento molto bizzarro è accaduto negli ultimi tempi a San Francisco. Delle acciughe, infatti, sono cadute dal cielo intorno alla Bay Area. Queste precipitazioni, affermano gli esperti, sono semplicemente il risultato di un aumento delle popolazioni delle creature costiere.

La colpa non è di qualche strana perturbazione, ma degli uccelli: a causa di un'esplosione nella popolazione di acciughe al largo della costa - con un numero mai visto prima - gli uccelli stanno banchettando con gli animali acquatici e, poiché i pennuti trasportano i pesci sulla terraferma fino ai loro nidi, qualcuno cade sull'area di San Francisco, a discapito degli abitanti della zona.

"Le temperature dell'acqua in questo momento sembrano essere più fredde del normale e questo ha fornito del cibo tanto necessario per animali come acciughe, uccelli marini e mammiferi marini", afferma Adam Ratner, direttore associato dell'educazione alla conservazione presso il Marine Mammal Center di Sausalito. A proposito, sapete che la più grande migrazione di sardine non ha senso dal punto di vista evolutivo?

Rapporti sulla caduta di pesce sono stati registrati in tutta la zona. I commercianti del luogo hanno dichiarato ai media locali di "aver sentito un suono sibilante dietro di me e dopo un enorme 'splat' causato dalla caduta" mentre un passante "è stato quasi colpito da un pesce mentre aspettava l'autobus."

"Non è chiaro per quanto tempo durerà questa raffica di acqua fredda e sappiamo che con il cambiamento climatico ci saranno temperature dell'acqua più calde", afferma infine l'esperto. Mentre in America "piove" pesce, nel Nord Italia la grandine è grande come una noce.