A San Francisco presto potrebbero essere vietate le sigarette elettroniche

A quanto pare, San Francisco mirerebbe a vietare la vendita di sigarette elettroniche in città allo scopo di impedire ai minori di acquistarle. Il consiglio delle autorità di vigilanza nella giornata di ieri ha votato all'unanimità l'approvazione delle due proposte.

La prima vieta la vendita o consegna di sigarette elettroniche a San Francisco, mentre la seconda proibisce la commercializzazione, produzione e distribuzione di prodotti elettronici a base di tabacco in tutti gli edifici di proprietà pubblica.

Il disegno di legge, che dovrà ottenere l'approvazione definitiva, disciplina anche la consegna di sigarette elettroniche acquistate online. La procedura non potrà più essere utilizzata ed i negozi non accetteranno più gli indirizzi della zona di San Francisco. In caso di via libera, l'ordinanza entrerà in vigore sette mesi dopo la firma del sindaco.

Juul, che ha sede a San Francisco e di recente ha spostato la propria sede centrale in edifici di proprietà del comune, ha già iniziato a fare pressioni in quanto le due ordinanze potrebbero provocare un danno ingente alle proprie attività.

Alla base di tutto ci sono le preoccupazioni sull'uso dei prodotti di svapo da parte dei minori. Una ricerca condotta dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie mostra che il numero di studenti di scuole medie e superiori che usano prodotti a base di tabacco è cresciuto da 3,6 milioni del 2017 a 4,9 milioni del 2018. L'aumento è stato dovuto in parte all'uso di sigarette elettroniche, il cui uso è passato da 2,1 milioni del 2017 a 3,6 milioni del 2018.

Tale uso è indiscutibilmente dannoso in quanto contengono nicotina, che è derivata dalle piante di tabacco e può danneggiare lo sviluppo del cervello.

Un divieto di questo tipo però potrebbe danneggiare anche gli adulti che utilizzano lo svapo come aiuto per smettere di fumare, dal momento che molti prodotti di questo tipo non includono nicotina.

Lo scorso febbraio abbiamo riportato uno studio secondo cui le sigarette elettroniche IQOS sarebbero dannose quanto le normali.