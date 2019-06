San Francisco ha vietato la vendita di sigarette elettroniche

Come ampiamente previsto, le due proposte di legge approvate in precedenza dal Consiglio delle Autorità di Vigilanza di San Francisco, riguardanti lo stop definitivo alla vendita di sigarette elettroniche, hanno ottenuto il via libero definitivo dal consiglio comunale ed attendono la firma finale del sindaco.

La città ha infatti votato a favore di un provvedimento che vieta la vendita e consegna di sigarette elettroniche. Si tratta di una prima assoluta per gli Stati Uniti, dal momento che mai prima d'ora una città degli States aveva adottato una legge di questo tipo.

Il sindaco London Breed ha dieci giorni per rivedere la normativa, ma dal momento che già in passato aveva espresso parere positivo, è pressochè scontato che la firmi senza applicare alcuna modifica. Contrariamente a quanto avviene in Italia, però, la legge entrerà in vigore solo sette mesi dopo la pubblicazione ufficiale. In questo lasso di tempo i rivenditori dovranno adeguarsi per evitare multe o sanzioni

Si tratta di un grave colpo per compagnie come Juul, che dovrà affrontare il divieto di commercializzazione nella sua città natale, a pochi giorni dall'acquisto di un nuovo ufficio di 28 piani. Il produttore però ha già dato il via ad una campagna per portare la legge al ballottaggio di novembre in quanto "mette la politica davanti alla salute pubblica".

Secondo uno studio pubblicato lo scorso febbraio, le sigarette elettroniche IQOS sarebbero dannose quanto le normali.