San Valentino Days Unieuro: quasi 200 Euro di sconto su iPad di Apple

Poco dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul notebook Acer, ci spostiamo da Unieuro che in occasione dei San Valentino Days che scadranno alle 23:59 di oggi 14 Febbraio 2024 propone un’offerta molto interessante su un iPad targato Apple, su cui è possibile risparmiare il 30% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, l’iPad di decima generazione con display da 10,9 pollici e 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 409 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 589 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 136,33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Klarna o PayPal: tale opzione può essere scelta direttamente al momento del pagamento.

La consegna a domicilio, ovviamente a costo zero, è garantita tra il 16 ed il 18 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro vari a seconda del punto vendita scelto.

Ricordiamo ancora una volta che lo sconto sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi 14 Febbraio 2024, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.