San Valentino rovinato per Facebook: slitta l'arrivo in Europa di Facebook Dating

Mentre Pornhub celebra San Valentino a modo suo, per Facebook arriva una doccia fredda. Il social network di Menlo Park infatti è stato costretto a rinviare il lancio del servizio Facebook Dating in Europa.

Nella giornata di ieri il quotidiano Independendt.ie dell'Irlanda ha riferito che l'Irish Data Protection Commission (DPC) aveva inviato i propri commissari presso gli uffici della società a Dublino, per ottenere chiarimenti sul funzionamento del sistema d'incontri del social network.

Evidentemente però non è stata fornita la documentazione ed infatti il social network di Mark Zuckerberg ha deciso di posticipare il lancio del servizio, inizialmente previsto per oggi. Il DPC, in una dichiarazione ha annunciato di aver condotto l'ispezione lo scorso 3 Febbraio, dopo aver appreso delle intenzioni di Big F di lanciare l'app in Europa.

Secondo quanto riferito, il regolatore avrebbe avanzato perplessità in merito alla protezione dei dati del servizio, ma il social non avrebbe fugato i dubbi in tempo, il che ha spinto i funzionari ad effettuare l'ispezione.

Facebook, in una dichiarazione rilasciata da un portavoce non ha fatto alcun riferimento al DPC, ed ha affermato che la scelta è stata presa per "effettuare il lancio giusto di Facebook Dating e per assicurarci che il prodotto sia pronto per il mercato europeo".

Facebook Dating è stato lanciato negli USA a Settembre, ma a quanto pare dovremo aspettare ancora un pò prima di provarlo anche in Italia.