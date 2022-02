San Valentino Trony: 150 Euro di sconto sul Samsung Galaxy S20 FE

Mentre mancano ormai pochi minuti alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S22, nel corso dell'Unpacked che seguiremo su Twitch, segnaliamo che Trony nel nuovo volantino di San Valentino propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy S20 FE.

Lo smartphone, nella versione con processore Qualcomm e non brandizzato può essere acquistato a 419 Euro, il 26% in meno rispetto ai 569 Euro di listino, con un risparmio quindi di 150 Euro se si confronta con il prezzo imposto dal produttore.

Interessante notare come lo smartphone sia disponibile a prezzo ridotto in un'ampia gamma di colorazioni, per coloro che intendono andare oltre il classico blu.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un dispositivo con schermo da 6,5 pollici, 6 gigabyte di RAM, 128 Gigabyte di memoria interna e con sistema operativo Android. Trony propone la consegna a costo zero e la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 139,66 Euro ad interessi zero con Klama. La promozione è disponibile solo online fino al prossimo 11 Febbraio 2022, motivo per cui mancano solo pochi giorni alla scadenza. Come sempre in circostanze come questa, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di trovarvi di fronte a spiacevoli sorprese o di non trovarlo più in quanto terminato.