I sandali usati da Steve Jobs finiscono all'asta: le incredibili cifre

Il vestiario di Steve Jobs non passava di certo inosservato. Gli appassionati del mondo della tecnologia si ricordano infatti molto bene il modo di porsi del cofondatore di Apple, tanto che qualcuno è arrivato a offrire cifre da capogiro per dei sandali usati da Jobs.

Infatti, secondo quanto riportato da Gizmodo e SlashGear, nonché come potete vedere direttamente sul portale Julien's Auctions, un'asta lanciata l'11 novembre 2022 ha già ricevuto alcune offerte. La partenza era fissata a 15.000 dollari, ma al momento in cui scriviamo qualcuno ha rilanciato a 22.500 dollari. Pensate, tra l'altro, che le stime lasciano intendere che si potrebbe raggiungere una cifra finale compresa tra 60.000 e 80.000 dollari.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'asta terminerà il 13 novembre 2022. In ogni caso, i sandali indossati da Jobs non sembrano essere esattamente in ottime condizioni, tanto che anche nella descrizione dell'asta si fa riferimento a un livello di usura importante (considerando anche che il cofondatore di Apple era solito utilizzarli nel quotidiano).

Non è ben chiaro quando Jobs abbia indossato questi sandali, ma si farebbe riferimento a un lungo lasso di tempo tra gli anni '70 e gli anni '80. Tra l'altro, a quanto pare i sandali di Jobs sono stati esposti nel 2017 al Salone del Mobile di Milano, così come in altri contesti.