SanDisk: ecco la flash drive USB-C da 1 terabyte più piccola al mondo

Non solo televisori, PC e laptop. Dal CES 2018, che è entrato nel pieno della sua attività, ci arriva anche un'interessante prodotto che sicuramente potrebbe far comodo a molti. Si tratta di una flash drive USB-C, con memoria interna da 1 terabyte che è già stata etichettata da SanDisk come la più piccola del mercato.

Il famoso produttore di memorie ha mostrato alla fiera del Nevada un prototipo della memoria esterna, basato completamente sull'USB-C, il che a differenza dell'USB 3.0 utilizzato in passato, lo rende pienamente compatibile con tablet e smartphone, a cui si può connettere per effettuare in maniera rapida ed immediata i file, ovviamente sui prodotti basati sul sistema operativo Android.

Come dicevamo poco sopra, SanDisk ha mostrato almeno al momento solo un prototipo, che però si è rivelato essere pienamente funzionante, dal momento che è stato testato dai ragazzi di The Verge. Anche a livello di dimensioni, non sembra essere esageratamente grande, e proprio questo aspetto lo rende estremamente interessante per tutti coloro che dispongono di uno smartphone o tablet basato su Android ed hanno la necessità di trasferire di continuo dati da dispositivi esterni.

SanDisk, almeno al momento non ha diffuso alcuna informazione tecnica, tanto meno ha svelato il prezzo e la data di lancio. Per farsi un'idea, però, basta contare che un'unità SSD USB-C da 1 terabyte costa 350 Dollari, il che lascia immaginare che la flash drive potrebbe avere un prezzo non tanto basso.