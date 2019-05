SanDisk lancia la microSD da 1 terabyte, ma costa 449,99 Dollari

A qualche mese dalla presentazione ufficiale, avvenuta al MWC 2019, SanDisk lancia ufficialmente sul mercato la nuova microSD Extreme da 1 terabyte, la più grande mai venduta nonchè la più ampia tra quelle disponibili per l'acquisto.

Il prezzo è ovviamente elevato e non accessibile da tutti, ma è anche bene generalizzare che si tratta di un prodotto rivolto a professionisti e determinati tipi di apparecchiature. Negli Stati Uniti, dov'è al momento unicamente disponibile sul negozio ufficiale di SanDisk, B&H Photo ed Amazon, viene venduta a 449,99 Dollari.

Tom's Guide però riferisce che le consegne arriverebbero a toccare addirittura tre mesi in determinati mercati.

La nuova linea di SanDisk microSD Extreme è pubblicizzata con una velocità di lettura di 160 MB/s e di scrittura di 90 MB/s. La scheda da 1 terabyte rappresenta l'opzione ideale per coloro che posseggono fotocamera in grado di registrare filmati in 4K, che occupano una notevole quantità di spazio, ma si tratta sicuramente di un ottimo prodotto anche per Nintendo Switch, dal momento che il produttore non ha imposto alcun limite di capacità per le memory card accettate dalla console.

In Italia purtroppo almeno al momento ancora non è disponibile questa nuova microSD, ma su Amazon è possibile acquistare quella da 512 gigabyte a 221,99 Euro.