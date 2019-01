SanDisk ha mostrato una flash drive da 4 terabyte al CES 2019

Le flash drive sono tra gli accessori più utilizzati degli utenti, e la loro utilità aumenta nel momento in cui riescono ad offrire più spazio agli utenti. Al CES 2019 di Las Vegas, SanDisk potrebbe aver mostrato il prototipo di quella che è la flash drive più grande al mondo.

Si tratta di una pen drive USB-C da 4 terabyte che è caratterizzata non solo dall'elevata quantità di spazio offerto agli utenti, ma anche dal fatto che può essere tranquillamente trasportata in tasca.

Al momento il progetto non ha un nome, tanto meno sono state svelate le specifiche effettive come la data di lancio, il prezzo e le velocità di trasferimento dati. In molti faticano anche ad etichettarla flash drive in quanto ha un cavo USB-C integrato che lo rende un SSD portatile molto piccolo e non una flash drive. A parte i cavilli puramente "burocratici", si tratta di un progetto estremamente interessante che merita di essere seguito.

E' chiaro però che, facendo un confronto con i prodotti simili, è lecito aspettarsi prezzi estremamente elevati. Basti pensare che lo scorso anno alcuni produttori hanno proposto a 1.200 Dollari un'unità flash da 2 terabyte, il che porta la fascia ad un livello sicuramente elevato. Doveroso anche sottolineare come si tratti di un prodotto rivolto a professionisti che necessitano di una quantità di spazio elevata e velocità di trasferimento dati ridotte.