SanDisk presenta al CES il primo SSD portatile da 8TB

Nel corso della conferenza tenuta al CES 2020 SanDisk ha mostrato un prototipo di SSD portatile con ben 8 terabyte di memoria interna. Si tratta dell'SSD tascabile più grande al mondo, in quanto quelli attualmente presenti sul mercato arrivano massimo a 4 terabyte, ed è in grado di offrire una velocità di trasferimento di 20 Gbps.

Il produttore di supporti ha sottolineato che si tratta di un prototipo, e non ha diffuso informazioni in merito alla possibile data di lancio, tanto meno sul possibile prezzo. SanDisk comunque è in corsa per diventare il primo produttore al mondo a commercializzare un SSD da 8 terabyte, dopo la prima scheda microSD da 1 terabyte.

Nello stesso keynote SanDisk ha annunciato che sarà presto disponibile la chiavetta SanDisk Ultra Dual Drive Luxe da 1 terabyte che grazie al suo design a doppio connettore funziona sia con i dispositivi USB-A Standard che con smartphone e laptop USB-C.Come avvenuto anche per altri prodotti di questo tipo, basta ruotarla a 180 gradi per passare da un connettore all'altro. La scocca è interamente in metallo e conferisce all'unità un'aspetto elegante, da affiancare ad un portachiavi tradizionale. Il lancio è previsto entro la fine dell'inverno, ad un prezzo non ancora noto.