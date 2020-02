Sanremo 2020, Tommaso Paradiso e Calcutta 'imitano' Morgan e Bugo: 'Che succede?'

L'abbandono del palco di Bugo dopo il testo modificato da Morgan a Sanremo 2020 sta ancora facendo discutere, nonostante la kermesse canora si sia ormai conclusa da diversi giorni. Questa volta, ci hanno pensato due cantanti famosi a "riaccendere" l'attenzione mediatica.

In particolare, sul profilo Instagram ufficiale di Tommaso Paradiso è andata in scena un'inaspettata "esibizione" dell'ormai ex frontman dei Thegiornalisti e di Calcutta. Infatti, come potete vedere anche nel video riproducibile tramite il player presente in calce alla notizia, i due cantanti hanno intonato quella che ormai è diventata, perlomeno a livello mediatico, il "simbolo" di Sanremo 2020, ovvero la versione modificata da Morgan della canzone "Sincero", che il fondatore dei Bluvertigo aveva portato sul palco del Festival con il suo collega Bugo.

Da qualche giorno a questa parte non si sta parlando d'altro e anche Tommaso Paradiso e Calcutta hanno voluto ironizzare sull'accaduto con tanto di "Che succede?" finale. Chiaramente, il video è rapidamente diventato virale e sta inevitabilmente facendo discutere coloro che frequentano abitualmente i social network.

Nel frattempo, nonostante Sanremo si sia concluso ormai una settimana fa, la questione Morgan e Bugo sta continuando ad essere portata avanti nei salotti televisivi, da quelli di "Vieni da me" di Raiuno con Caterina Balivo a quelli di "Live - Non è la D'urso" di Canale 5. Inoltre, il video "incriminato" ha già superato 12 milioni di visualizzazioni su YouTube.