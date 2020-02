Sanremo 2020 vola anche sui social: 2 milioni di tweet durante le serate

L'edizione da poco conclusa del Festival di Sanremo 2020 è stata a tutti gli effetti da record, non solo per gli ascolti registrati da Amadeus e dalla RAI, ma anche per le interazioni social. TIM questa mattina ha diffuso i dati definitivi delle interazioni social della kermesse musicale.

L'hashtag #Sanremo2020 sponsorizzato da TIM su Twitter ha riportato oltre 2 milioni di tweet durante le cinque serate, di cui un quarto registrati solo ieri sera. Le regioni da cui sono arrivati più commenti sono state Liguria, Piemonte e Toscana.

A notte inoltrata, quando sono stati annunciati i tre finalisti che hanno composto il podio, gli hashtag #FaiRumore, #Viceversa e #RingoStarr, che portano il nome dei primi tre classificati, sono stati stabilmente tra i trend topic della piattaforma di mciroblogging.

Durante l'esibizione di Achille Lauro di ieri sera, sono stati registrati quasi 20mila tweet in cinque minuti, un numero superiore agli 11mila a quelli inviati dagli utenti nel momento in cui Amadeus ha annunciato la classifica finale.

Ma non è tutto, perchè la TIM data room ha anche svelato che durante la quinta serata del Festival i più menzionati sono stati Achille Lauro con oltre 92mila conversazioni, Diodato a quota 47mila, i Pinguini Tattici Nucleari a 27mila e Francesco Gabbani a 25mila.