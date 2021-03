Sanremo 2021, stasera la finale: 3 curiosità tech sulla kermesse canora

Non serve probabilmente dirvi che questi sono i giorni dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo, dato che ne avrete sentito parlare "in tutte le salse". Tuttavia, forse c'è ancora qualcosa che non sapete in merito alla nota kermesse canora. Infatti, quest'anno, anche a causa anche della pandemia, ci sono diverse novità tecnologiche.

Partendo dalla prima curiosità, dovete sapere che sono cambiate le modalità di voto per la sala stampa. I giornalisti di carta stampata, Web, radio e TV stanno infatti esprimendo le proprie preferenze mediante un'apposita applicazione, al posto del classico sistema utilizzato nelle precedenti edizioni. Insomma, nel 2021 il Festival di Sanremo è passato a una modalità di voto elettronica, consentendo anche alla giuria demoscopica, ovvero un campione di circa 300 persone rappresentative degli abituali fruitori di musica italiani, di esprimere le proprie preferenze direttamente da casa.

La seconda curiosità è invece relativa ai pass per gli addetti ai lavori. Qualcuno tra di voi si ricorderà infatti che, nell'edizione del 2020, Fiorello aveva "giocato" con questo oggetto, inserendo la scritta "Amico del conduttore". Tuttavia, quest'anno, a causa della pandemia, sono state scelte delle regole più stringenti e dunque non è possibile "scherzare" più di tanto sul pass, in quanto quest'ultimo è dotato di un QR Code che consente di gestire al meglio i tamponi, come svelato durante un'intervista rilasciata a "Che Tempo Che Fa".

Per quel che concerne la terza e ultima curiosità, facciamo riferimento a quanto affermato ai microfoni di Panorama da Maria Chiara Castelli, l'architetto dietro alla scena dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo: "(La tecnologia, ndr) Ci ha permesso di avere una preview totale che fino a pochi anni fa era inimmaginabile. [...] In pratica ad Amadeus abbiamo mostrato uno storyboard 3D del risultato finale".

Per il resto, non sono in pochi coloro che hanno definito Sanremo 2021 l'edizione dello streaming, in vista della finale di oggi 6 marzo 2021.