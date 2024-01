Sanremo 2024 sarà trasmesso da Rai in 4K su Tivùsat su satellite

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche giorno fa, il 2024 della Rai sarà all’insegna del 4K. La TV pubblica ha infatti già annunciato che trasmetterà Europei ed Olimpiadi in UHD su Tivùsat, ma alla lista dei grandi eventi che sfrutteranno la massima risoluzione si aggiunge anche il Festival di Sanremo

ANSA infatti riferisce che Rai trasmetterà il Festival della Canzone Italiana, in programma dal 6 Febbraio, in 4K sul canale 201 di Tivùsat. Coloro che dispongono di una CAM o decoder in grado di accedere alla piattaforma satellitare gratuita quindi avranno la possibilità di godere della kermesse musicale condotta da Amadeus in 4K UHD, semplicemente collegandosi su Rai 4K.

Ricordiamo che anche il 2023 si era chiuso con il 4K sulla TV: la Rai infatti ha trasmesso la Prima della Scala in 4K su Rai 4K per la prima volta in assoluto, e l’amministratore delegato Sergio Roberto ha evidenziato come anche per il 2024 la Rai voglia puntare ulteriormente sul 4K, anche alla luce della crescente diffusione di Tivùsat.

Per la giornata di oggi, 10 Gennaio 2024, era previsto lo switch off al DVB-T2 di alcuni canali Rai, tra cui quelli generalisti, ma a quanto pare la compagnia ha deciso di rinviarlo in quanto purtroppo molte famiglie italiane non sono in grado di ricevere il segnale.