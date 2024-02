Sanremo 2024 in 4K sul digitale terrestre ibrido: semplice usare l'HbbTV

Al netto delle classiche modalità di trasmissione legate a Sanremo, l'edizione 2024 del Festival, che ha appena preso il via al momento in cui scriviamo, è legata anche a una possibilità di cui non tutti potrebbero essere a conoscenza. Infatti, adesso Sanremo si può vedere in 4K mediante il digitale terrestre ibrido.

Abbiamo già spiegato, d'altronde, su queste pagine che cos'è l'HbbTV, che di fatto può essere descritto come una via di mezzo tra la modalità di trasmissione classica e la fruizione dei contenuti mediante connessione a Internet. Ebbene, questo standard diventa interessante in occasione del settantaquattresimo Festival di Sanremo, visto che può consentire agli spettatori di prendere visione della kermesse a una risoluzione più elevata.

In che modo? Rai 4K viene per l'occasione associato alla numerazione 101 del telecomando. Per poter prendere visione del tutto risulta necessario avere a disposizione un televisore smart compatibile, ma sappiate che si passa proprio per il succitato standard HbbTV.

In parole povere, nonostante all'apparenza possa risultare un "comune" canale TV del digitale terrestre, in realtà grazie a questa soluzione ibrida ciò che avviene dietro le quinte è uno streaming in 4K tramite l'utilizzo della connessione a Internet. Insomma, ora non vi resta che godervi l'edizione 2024 del Festival di Sanremo, magari a una risoluzione più elevata del solito.