Sapete che esiste una religione che venera il... bacon? Sì, è tutto vero

Al mondo ci sono culti curiosi e particolari che a volte fanno anche sorridere. Il più simpatico è il "Pastafarianesimo" ma ce n'è uno che secondo noi lo batte in quanto a irriverenza: quello della Chiesa Unita del Bacon. Non bisogna fermarsi alle apparenze però, poiché si erge come un faro di progresso sociale.

L'idea della Chiesa Unita del Bacon prese forma in una riunione tenutasi nella casa di Penn Jillette, nel 2010, come risposta alla discriminazione subita dagli atei. Ha scelto il nome e il simbolo del bacon non solo per il suo valore gastronomico ma come critica alle credenze tradizionali e alla percezione di superiorità attribuita ai religiosi. Il motto della chiesa, "Hail Bacon, pieno di grasso, il Lardo è con te", riflette l'impegno verso l'ateismo pratico, ponendo l'accento sull'evidenza tangibile del bacon rispetto all'invisibilità delle divinità.

L'adesione alla comunità è aperta a chiunque apprezzi il profumo del bacon, includendo alternative come quello di tacchino o vegetariano, e gli officianti vengono chiamati frati. La dottrina si basa su 8 comandamenti del bacon, incentrati su scetticismo, rispetto, divertimento, generosità, e la lotta per l'uguaglianza fiscale delle chiese. Eccoli di seguito:

Sii scettico

Rispetta i confini

Normalizza gli atei e la religione

Divertiti

Sii buono

Sii generoso

Elogia il Bacon

Sostieni l'equa tassazione ecclesiastica

Originariamente erano 9, ma "Pagare le Tasse" è stato modificato per enfatizzare la giustizia fiscale religiosa.

Nel corso degli anni, la Chiesa Unita del Bacon ha guadagnato notorietà per le sue campagne contro la discriminazione degli atei e la promozione della separazione tra stato e chiesa. Un esempio significativo fu il confronto con l'istituto di credito Wells Fargo nel 2015, per aver negato servizi notarili sulla base di discriminazioni religiose. Questa disputa ha portato a un cambiamento silenzioso nella politica della banca, migliorando l'accesso ai servizi per la chiesa.

Con oltre 3700 frati, la chiesa promuove la gratuità dei suoi servizi, incoraggiando donazioni a enti benefici. Questa pratica sottolinea l'impegno verso la generosità e l'impatto sociale, senza legami diretti con le organizzazioni benefiche dimostrando che anche se non si aderisce a un qualcosa di spirituale, il bene può sempre essere perseguito.

