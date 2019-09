Sapere dove caccia questo squalo potrebbe aiutarci a salvargli la vita

Lo squale elefante è uno dei pesci più grandi dopo lo squalo balena e, benché sia uno squalo, è considerato come una sorta di gigante buono. Un nuovo studio dell’Università di Exter mette in luce una strana caratteristica di questo animale: ama muoversi tra la superficie del mare e le profondità più estreme.

Lo squalo elefante è un planctofago, ovvero si nutre prevalentemente di plancton. Questo grosso pesce si muove con la bocca aperta ed ingoia grandissime quantità di acqua e plancton.

L’acqua esce dalle fessure delle branchie mentre il plancton rimane impigliato nelle branchiospine, permettendo così all’animale di nutrirsi.

La sua bocca è davvero enorme e non è strano che, insieme al plancton, si confondano anche dei piccoli pesci che rappresentano una seconda fonte di cibo per lo squalo.

Gli scienziati hanno agganciato, a 32 di questi esemplari, dei dispositivi satellitari che raccolgono innumerevoli dati come la posizione, la profondità, la temperatura dell’acqua ed i livelli di luce.

Seguendo questi animali si è venuto a sapere che passano la maggior parte del tempo, in estate, sulla superficie dell’acqua mentre, in inverno, scendono a grandissime profondità.

Si è visto, inoltre, che essi riescono a scendere fino ai 1000 metri sotto il livello dell’acqua e due di questi trentadue esemplari analizzati sono addirittura riusciti a toccare i 1500 metri sotto il pelo dell’acqua.

Durante la fine dell’inverno e l’inizio della primavera questi animali acquatici fanno un movimento particolare: salgono e scendono molto velocemente lungo la colonna d’acqua.

Probabilmente seguono il plancton che si sposta anch'esso durante i vari periodi dell’anno.

In alcuni casi, addirittura, si spostano a profondità diverse a seconda dell'ora del giorno.

Questa specie è considerata “minacciata” quindi è protetta e, come se non bastasse, la sua diversità genetica non sembra essere molto elevata.

Sapere le abitudini di vita di una specie, dove vive e dove si sposta per nutrirsi ci può aiutare, come in questo caso, a preservarla.

Sapendo, infatti, dove si sposta e in che periodo dell’anno, è più facile che lo squalo elefante venga salvaguardato dalla cattura, per errore, durante battute di pesca, ad esempio.