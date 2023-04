Sapere perché i ferri di cavallo sono considerati fortunati vi stupirà senz'altro

I simboli della buona fortuna sono sicuramente tanti: dal corno napoletano al classico ferro di cavallo. Oggi è proprio di quest'ultimo che vogliamo parlarvi... per quale motivo sono considerati fortunati? E soprattutto, perché è possibile trovarne uno appeso in casa? Tutto ha inizio da una storia.

Si tratta di un racconto religioso del X secolo che coinvolge il santo patrono dei fabbri, San Dunstano, e il suo incontro con il diavolo. La storia racconta che, mentre il fabbro lavorava nella sua bottega, improvvisamente entrò il diavolo e domandò all'abile artigiano dei rivestimenti per i suoi zoccoli.

San Dunstano sapeva di non poter rifiutare la richiesta e accettò l'incarico. Tuttavia inchiodò con forza i ferri di cavallo ardenti negli zoccoli di Satana e l'orribile dolore fece sì che il diavolo supplicasse il fabbro di rimuoverle. San Dunstano acconsentì a una condizione: Satana avrebbe dovuto giurare di non entrare mai in nessun posto con un ferro di cavallo appeso all'ingresso.

Chiaramente questa non è l'unica storia (ma forse è la più famosa). Tempo fa, inoltre, si pensava che il ferro avesse dei "poteri mistici" e si diceva che le streghe avessero così tanta paura del materiale da non viaggiare mai a cavallo (a proposito, perché vengono messi?), mentre altri pensavano che potesse scacciare fate e altre creature mitiche. Un'altra teoria è che il simbolismo del ferro di cavallo provenga dalle culture mediterranee che pensavano che la forma a mezzaluna servisse come protezione contro il malocchio.

Insomma, sicuramente le storie non mancano... e anche i ferri di cavalli nelle case dei più superstiziosi.