Un tempo, nelle cucine britanniche del XVI secolo, regnava un insostituibile aiutante: il cane girarrosto, o Canis Vertigus. Questi animali, selezionati e allevati per una singolare mansione, correvano incessantemente all'interno di una ruota, dando movimento agli arrosti posizionati vicino al focolare.

Questo sistema ingegnoso assicurava una cottura uniforme delle pietanze senza l'ausilio delle moderne tecnologie. I cani girarrosto, con il loro corpo robusto e allungato, il pelo grigio-bianco e le zampette corte e arcuate, divennero così una presenza familiare e indispensabile in ogni cucina. La loro abilità non passò inosservata nemmeno a William Shakespeare, che li immortalò nelle sue opere.

Tuttavia, nonostante la loro popolarità, questa razza oggi si è estinta. La loro storia inizia nel 1500, quando furono menzionati per la prima volta da John Caius, un medico inglese che ne esaltò le capacità uniche nel mantenere in movimento la ruota della cucina. Questi cuccioloni offrivano una soluzione a un lavoro che precedentemente gravava sui cosiddetti "spit boy", giovani servitori costretti a girare manualmente gli arrosti per ore, in condizioni di calore estremo e disagio.

L'introduzione del cane alleggerì notevolmente il loro carico di lavoro, rendendoli una scelta preferibile per la mansione. La loro presenza divenne talmente diffusa che, nel 1750, erano una vista comune nelle cucine di tutta la Gran Bretagna, e persino la famiglia del fondatore della Pennsylvania, William Penn, richiese da l'Inghilterra ruote per cani girarrosto.

Tuttavia, nonostante la loro utile funzione, la loro vita non era priva di difficoltà. Costretti a lavorare per ore nella calura delle cucine, spesso venivano maltrattati se mostravano segni di stanchezza. Nel XIX secolo, l'attenzione degli attivisti per i diritti degli animali verso il trattamento dei cani girarrosto aumentò, portando alla creazione di società per la prevenzione della crudeltà sugli animali.

Con l'avvento di strumenti meccanici per girare gli arrosti, i più antichi compagni degli esseri umani persero la loro utilità e, non essendo considerati adatti come animali da compagnia, la loro popolazione diminuì fino all'estinzione nel corso del secolo successivo.

