Sapete che gli acidi del nostro stomaco possono dissolvere la lama di un rasoio?

Il nostro corpo è davvero incredibile, una vera e propria macchina perfetta che si è sviluppata nel corso di milioni di anni. Il nostro stomaco, pensate, crea una sostanza acida per disintegrare il cibo che è in grado perfino di far dissolvere una lama di un rasoio... ma come facciamo a saperlo?

No, gli scienziati non hanno utilizzato nessuna sfortunata cavia per scoprirlo, ma hanno utilizzato dei dati oggettivi: gli acidi dello stomaco umano contengono un livello di PH compreso tra 1 e 3; un livello di tale entità ha la capacità di dissolvere l'acciaio e, quindi, anche le lame di rasoio. Tuttavia i nostri stomaci sono in grado di dissolvere solo alcuni tipi di metalli, non tutti.

Nel 1997 sulla rivista Gastrointestinal Endoscopy degli scienziati hanno condotto un esperimento per testare il potere corrosivo degli acidi dello stomaco umano su diversi metalli. Quello che hanno fatto gli addetti ai lavori è ricreare una sostanza simile all'acido dello stomaco e testarla su degli oggetti.

Hanno analizzato lame di rasoio, batterie e penny a una temperatura di circa 37 gradi Celsius e l'effetto del composto chimico sui diversi oggetti è stato osservato nel corso di molte ore. Dopo 24 ore le lame del rasoio pesavano circa il 63% del loro peso originale, dimostrando una notevole corrosione; i penny, d'altra parte, non hanno subito nessun tipo corrosione e sono rimasti completamente intatti durante tutto il processo, mentre le batterie hanno subito qualche rottura, ma a un ritmo molto più lento rispetto alle lamette.

A proposito, ma all'interno del nostro apparato digerente potrebbe mai crescere un seme?